Как пишет L'Equipe, по итогам голосования англичанин получил 1055 очков. Форварду мадридского "Реала" не хватило 28 баллов, чтобы сравняться с победителем. В активе француза оказалось 1027 очков.
Третье место занял вингер "Барселоны" Ламин Ямаль. Испанец набрал 881 балл, уступив Кейну на 174 очка.
Стал известен отрыв Кейна от Мбаппе в борьбе за "Золотой мяч"
Нападающий "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн выиграл "Золотой мяч" 2026 года, опередив ближайшего конкурента Килиана Мбаппе с небольшим преимуществом.
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