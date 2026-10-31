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Стал известен отрыв Кейна от Мбаппе в борьбе за "Золотой мяч"

Нападающий "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн выиграл "Золотой мяч" 2026 года, опередив ближайшего конкурента Килиана Мбаппе с небольшим преимуществом.
Фото: Getty Images
Как пишет L'Equipe, по итогам голосования англичанин получил 1055 очков. Форварду мадридского "Реала" не хватило 28 баллов, чтобы сравняться с победителем. В активе француза оказалось 1027 очков.

Третье место занял вингер "Барселоны" Ламин Ямаль. Испанец набрал 881 балл, уступив Кейну на 174 очка.

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