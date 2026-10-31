Как сообщает L'Equipe, футболист парижского клуба получил 67 очков. До попадания в тройку Сафонову не хватило десяти баллов.
Обладателем награды стал представитель "Атлетика" из Бильбао Унаи Симон, набравший 351 очко. Второе место досталось Давиду Райе из "Арсенала" с 223 баллами, а третьим оказался голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа (77).
Первую пятёрку замкнул Эмилиано Мартинес, в активе которого 61 очко.
Сафонов уступил Куртуа всего на десять баллов в борьбе за приз лучшему вратарю мира
Российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов занял четвёртое место в голосовании за трофей имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю по итогам сезона.
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