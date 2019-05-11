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Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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Последний шаг «Сити» к титулу и огненные лигочемпионские разборки. Что смотреть в Европе на выходных?

Rusfootball.info представляет расклады в топовых европейских лигах, отсекает лишнее и отбирает всё, что может и должно вас заинтересовать.

Фото: mancity.com

Англия


Забив все еврокубковые финалы, АПЛ финиширует предельно уныло: есть смысл смотреть только один матч («Брайтон» – «Манчестер Сити») и, в зависимости от него, поглядывать за вторым («Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»). «Сити» подходит к выезду в Брайтон с 13-матчевой победной серией в чемпионате и будет очень странно даже по меркам лигочемпионских сюжетов завершить её теперь. Впрочем, камбэка «Ливерпуля» против «Барселоны» без ведущих игроков тоже никто не ждал… В воскресенье в 17 часов по московскому времени всё-таки стоит включить трансляцию из Брайтона.

Испания


Ла Лига пока что сдала позиции сильнейшего мирового чемпионата, но в плане внутренней интриги она побогаче. Во-первых, до сих пор неясна судьба прямой лигочемпионской путёвки: «Хетафе» опережает «Валенсию» с «Севильей» на 3 очка, но играет на выезде с растерзанной «Ливерпулем» «Барселоной». Андалусийцам соперник тоже достался сложный, «летучие мыши» в этом плане имеют наилучший расклад.

Последний шаг «Сити» к титулу и огненные лигочемпионские разборки. Что смотреть в Европе на выходных?

Во-вторых, «Реал Сосьедад», «Эспаньол» и «Алавес» отстают от еврокубкового 7-го места, на котором расположился «Атлетик», на 3 очка – тоже можно догонять. И, наконец, те же 3 балла отделяют 14-е место «Вильярреала» от 18-го «Жироны» (подробнее таблицу вы можете посмотреть с помощью удобного переключателя слева). Особенно горячей обещает получиться прямая заруба «Жироны» и «Леванте». Таким образом, только матч «Бетиса» с «Уэской» не будет иметь турнирного значения.

Германия


Формально в Бундеслиге живы все интриги, но «Бавария» имеет 4-очковое преимущество, пусть и завершает чемпионат играми с сильными «Лейпцигом» и «Айнтрахтом». Уже сегодня мюнхенцы могут оформить очередное чемпионство. Внизу та же ситуация: за 2 тура до финиша «Нюрнберг» отстаёт от «Штутгарта» на 5 очков и вряд ли отыграет эту фору.


Куда интереснее ситуация в борьбе за различные еврокубки. «Айнтрахт» только в четверг ночью завершил 120-минутный матч с «Челси», так что его игра была вынесена на воскресенье, но всё равно в восстановлении Франкфурта есть сомнения. А если учесть ещё и матч с «Баварией» в последнем туре, у конкурентов все шансы потеснить «Айнтрахт» с лигочемпионской 4-й строчки. Ну а кто-то в этой компании останется ни с чем: еврокубковая зона заканчивается на 7-м месте.


Италия


В Серии А впереди целых 3 тура, поэтому подробно останавливаться на тамошних раскладах и спускаться в подвал мы не будем. Всё внимание приковано к борьбе за лигочемпионскую четвёрку: у идущего третьим «Интера» 63 очка, у огненной «Аталанты» 62, у «Милана» и «Ромы» всего по 59. Выделим к просмотру игры этой четвёрки.


Франция


В Лиге 1 сложилась уникальная ситуация: середняки «Страсбур» и «Ренн» взяли национальные кубки, так что в Лигу Европы пробиваются они и обладатель 4-го места, на котором находится «Сент-Этьен» (62 очка). «Зелёные» могли бы посмотреть чуть выше, в квалификацию Лиги чемпионов, на «Лион» (63), но свой матч тура вчера уступили «Монпелье». «Лион» выездную игру против «Марселя» начнёт в воскресенье в 22 часа, и может оторваться от конкурента на 4 очка.

В борьбе за выживание ситуация сложнее, и это вряд ли радует Головина. «Монако» (33 очка) на расстоянии победы от зоны стыковых матчей, где расположился «Кан». У идущего в зоне прямого вылета «Дижона» 28 очков. Все играют с немотивированными соперниками, так что у «Монако» сегодня один из важнейших матчей сезона. «Ним» – крепкий середняк, да ещё и игра выездная.


Ну а в менее раскрученных лигах близится к концу заочная борьба за чемпионство: за 2 тура до финиша «Бенфика» опережает «Порту» на 2 очка, а «Аякс» опережает «ПСВ» по дополнительным показателям. Любая осечка станет решающей. Русский «Витесс» пока держится на последней седьмой строчке, дающей право сыграть в плей-офф за Лигу Европы, с 3-очковым гандикапом от «Виллем II». Завтра в 15.30 важный матч с аутсайдером «Де Графсхапом». А сегодня не стоит забывать про традиционно огненный плей-офф английского Чемпионшипа: «Астон «Вилла» встретится с «Вест Бромвичем» (14.30), а «Дерби» Лэмпарда сразится с «Лидсом» безумного Бьелсы (19.15).

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Манчестер Сити Ливерпуль Айнтрахт Аталанта Монако Милан Хетафе Барселона
Сегодня, 10:21
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