Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|37
|36
|18
|Кардифф
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
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Последний шаг «Сити» к титулу и огненные лигочемпионские разборки. Что смотреть в Европе на выходных?
Rusfootball.info представляет расклады в топовых европейских лигах, отсекает лишнее и отбирает всё, что может и должно вас заинтересовать.
Фото: mancity.com
Англия
Забив все еврокубковые финалы, АПЛ финиширует предельно уныло: есть смысл смотреть только один матч («Брайтон» – «Манчестер Сити») и, в зависимости от него, поглядывать за вторым («Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»). «Сити» подходит к выезду в Брайтон с 13-матчевой победной серией в чемпионате и будет очень странно даже по меркам лигочемпионских сюжетов завершить её теперь. Впрочем, камбэка «Ливерпуля» против «Барселоны» без ведущих игроков тоже никто не ждал… В воскресенье в 17 часов по московскому времени всё-таки стоит включить трансляцию из Брайтона.
Испания
Ла Лига пока что сдала позиции сильнейшего мирового чемпионата, но в плане внутренней интриги она побогаче. Во-первых, до сих пор неясна судьба прямой лигочемпионской путёвки: «Хетафе» опережает «Валенсию» с «Севильей» на 3 очка, но играет на выезде с растерзанной «Ливерпулем» «Барселоной». Андалусийцам соперник тоже достался сложный, «летучие мыши» в этом плане имеют наилучший расклад.
Во-вторых, «Реал Сосьедад», «Эспаньол» и «Алавес» отстают от еврокубкового 7-го места, на котором расположился «Атлетик», на 3 очка – тоже можно догонять. И, наконец, те же 3 балла отделяют 14-е место «Вильярреала» от 18-го «Жироны» (подробнее таблицу вы можете посмотреть с помощью удобного переключателя слева). Особенно горячей обещает получиться прямая заруба «Жироны» и «Леванте». Таким образом, только матч «Бетиса» с «Уэской» не будет иметь турнирного значения.
Германия
Формально в Бундеслиге живы все интриги, но «Бавария» имеет 4-очковое преимущество, пусть и завершает чемпионат играми с сильными «Лейпцигом» и «Айнтрахтом». Уже сегодня мюнхенцы могут оформить очередное чемпионство. Внизу та же ситуация: за 2 тура до финиша «Нюрнберг» отстаёт от «Штутгарта» на 5 очков и вряд ли отыграет эту фору.
Куда интереснее ситуация в борьбе за различные еврокубки. «Айнтрахт» только в четверг ночью завершил 120-минутный матч с «Челси», так что его игра была вынесена на воскресенье, но всё равно в восстановлении Франкфурта есть сомнения. А если учесть ещё и матч с «Баварией» в последнем туре, у конкурентов все шансы потеснить «Айнтрахт» с лигочемпионской 4-й строчки. Ну а кто-то в этой компании останется ни с чем: еврокубковая зона заканчивается на 7-м месте.
Италия
В Серии А впереди целых 3 тура, поэтому подробно останавливаться на тамошних раскладах и спускаться в подвал мы не будем. Всё внимание приковано к борьбе за лигочемпионскую четвёрку: у идущего третьим «Интера» 63 очка, у огненной «Аталанты» 62, у «Милана» и «Ромы» всего по 59. Выделим к просмотру игры этой четвёрки.
Франция
В Лиге 1 сложилась уникальная ситуация: середняки «Страсбур» и «Ренн» взяли национальные кубки, так что в Лигу Европы пробиваются они и обладатель 4-го места, на котором находится «Сент-Этьен» (62 очка). «Зелёные» могли бы посмотреть чуть выше, в квалификацию Лиги чемпионов, на «Лион» (63), но свой матч тура вчера уступили «Монпелье». «Лион» выездную игру против «Марселя» начнёт в воскресенье в 22 часа, и может оторваться от конкурента на 4 очка.
В борьбе за выживание ситуация сложнее, и это вряд ли радует Головина. «Монако» (33 очка) на расстоянии победы от зоны стыковых матчей, где расположился «Кан». У идущего в зоне прямого вылета «Дижона» 28 очков. Все играют с немотивированными соперниками, так что у «Монако» сегодня один из важнейших матчей сезона. «Ним» – крепкий середняк, да ещё и игра выездная.
Ну а в менее раскрученных лигах близится к концу заочная борьба за чемпионство: за 2 тура до финиша «Бенфика» опережает «Порту» на 2 очка, а «Аякс» опережает «ПСВ» по дополнительным показателям. Любая осечка станет решающей. Русский «Витесс» пока держится на последней седьмой строчке, дающей право сыграть в плей-офф за Лигу Европы, с 3-очковым гандикапом от «Виллем II». Завтра в 15.30 важный матч с аутсайдером «Де Графсхапом». А сегодня не стоит забывать про традиционно огненный плей-офф английского Чемпионшипа: «Астон «Вилла» встретится с «Вест Бромвичем» (14.30), а «Дерби» Лэмпарда сразится с «Лидсом» безумного Бьелсы (19.15).
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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