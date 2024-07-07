Майкл Олисе перешел из "Кристал Пэлас" в "Баварию"

Полузащитник "Кристал Пэлас" Майкл Олисе перешел в "Баварию".

Фото: ФК "Бавария"

Как сообщает пресс-служба "Баварии", стороны заключили соглашение до лета 2029 года. Другие детали перехода не сообщаются.



Майкл Олисе перешел в немецкий клуб из клуба АПЛ "Кристал Пэлас", в составе которого провел 90 матчей в официальных турнирах, забил 16 мячей и отдал 25 голевых передач. Ранее вингер выступал за "Рединг". Отметим, что в прошлом году "Челси" активировал опцию выкупа футболиста, но тот отказался от перехода в стан лондонского клуба и продлил соглашение с "Кристал Пэлас".