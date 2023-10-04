– Мы понимаем позицию УЕФА о том, что детей не следует наказывать за действия взрослых. Однако отстранение российских команд от международных соревнований стало четким сигналом УЕФА. Частичная отмена этого решения является знаковым решением, учитывая геополитический контекст. Мы проконсультируемся с другими федерациями и УЕФА, прежде чем давать дальнейшие комментарии по этому вопросу, – приводит текст заявления пресс-службы Футбольной ассоциации Бельгии ТАСС.
26 сентября исполком УЕФА принял решение вернуть юношеские сборные России до 17 лет к участию в официальных турнирах под своей эгидой. При этом сохраняется запрет на выступление под своим флагом и национальным гимном, а также бан на проведение международных соревнований на территории РФ. После анонсирования такого решения со стороны УЕФА 10 стран, преимущественно из Прибалтики, Великобритании и Скандинавии, объявили бойкот матчам против российских юношей. Более того, шведские организаторы женского Евро-2024 заранее уведомили о том, что не пустят россиянок U17 в финальную часть чемпионата Европы.
Футбольная ассоциация Бельгии: частичная отмена отстранения россиян является знаковым решением
Футбольная ассоциация Бельгии отреагировала на решение УЕФА допустить юношеские сборные России U17 к участию в официальных международных турнирах.
Фото: РФС