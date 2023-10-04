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Колосков – о возможном решении ФИФА по допуску юношей: это шаг к более глобальной отмене санкций и полноценному допуску

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков, ранее являвшийся членом исполкома УЕФА, отреагировал на информацию о том, что ФИФА рассматривает возможность допуска юношеских сборных России к своим турнирам.
Фото: РФС
– Конечно, можно говорить о постепенной оттепели в плане отмены санкций. Это уже не глобальный запрет – обсуждается допуск юношей. Первый шаг УЕФА и ФИФА сделали. Главное, что в повестке дня этот вопрос стоит. Это шаг к более глобальной отмене санкций и полноценному допуску, – цитирует Колоскова "Матч ТВ".

4 октября издание Sky News сообщило о том, что Международная федерация футбола рассматривает возможность снятия полного запрета на участие юношеских сборных России до 17 лет в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА. Отмечалось, что на заседании совета ФИФА, который состоится в среду, 4 октября, может быть принято решение о допуске российских юношей и девушек U17 к чемпионату мира в случае их прохождения отбора.

Напомним, 26 сентября исполком УЕФА принял решение вернуть юношеские сборные России до 17 лет к участию в официальных турнирах под своей эгидой. При этом сохраняется запрет на выступление под своим флагом и национальным гимном, а также бан на проведение международных соревнований на территории РФ.

После анонсирования такого решения со стороны УЕФА 10 стран, преимущественно из Прибалтики, Великобритании и Скандинавии, объявили бойкот матчам против российских юношей. Более того, шведские организаторы женского Евро-2024 заранее уведомили о том, что не пустят россиянок U17 в финальную часть чемпионата Европы.


Сборная России Сборная России U17 ФИФА УЕФА Колосков
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