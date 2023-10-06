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В Нидерландах выступили с выжидательным заявлением по поводу допуска сборных России U17

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Пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов отреагировала на решение УЕФА о допуске к международным соревнованиям юношеских сборных России.
Фото: РФС
- KNVB принял к сведению предложенное УЕФА решение вновь разрешить российским командам участвовать в юношеских соревнованиях на строгих условиях. На данный момент мы ждем дальнейших подробностей от УЕФА. Затем мы проконсультируемся с УЕФА, правительством Нидерландов и другими европейскими футбольными ассоциациями о последствиях, - передает слова представителя пресс-службы союза ТАСС.

Ранее стало известно, что Исполком УЕФА принял решение допустить к соревнованиям под эгидой организации сборные России в возрасте не старше 17 лет без национального флага и гимна. Футбольные федерации нескольких европейских стран - Англии, Польши, Украины, Швеции, Норвегии, Литвы, Латвии, Дании и Румынии - отреагировали на это заявлениями о бойкоте любых матчей с участием сборных России любого возраста.


Сборная России U17 УЕФА
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