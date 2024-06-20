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Канчельскис - о повреждении Мбаппе: травма - это перелом ноги, а нос - это вставили хрящ, и побежал дальше
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о перспективах сборной Франции на Евро-2024 после травмы лидера команды Килиана Мбаппе.
Фото: Getty Images
- Команда взяла три очка, побеждает во второй игре и выходит в групповой этап. Вот шотландцы да, плохо стартовали, проиграв 1:5, а французы выиграли. У Франции есть футболисты, которые способны заменить Мбаппе. Что, на нём свет клином сошёлся? Да и потом, какая травма - перелом носа? Это не травма. Травма - это перелом ноги, а нос - это вставили хрящ, и побежал дальше. Ничего страшного, – цитирует Канчельскиса
Metaratings.ru
.
Ранее стало известно, что 25-летний нападающий мадридского "
Реала
" и сборной Франции Килиан Мбаппе получил травму в стартовом матче на Евро-2024 против сборной Австрии (1:0). После игрового столкновения у футболиста был диагностирован перелом носа. По предварительной оценке, Мбаппе пропустит оставшиеся матчи французов в групповом турнире со сборными Нидерландов и Польши и вернётся в строй к матчам 1/8 финала турнира.
Ранее Мбаппе в составе сборной Франции выигрывал Чемпионат мира-2018 и Лигу наций-2018/2019, чемпионат Европы остаётся единственным турниром, на котором Килиан не побеждал в составе национальной команды.
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Евро-2024
Сборная Франции
Килиан Мбаппе
Андрей Канчельскис
Сегодня, 14:00
Опубликовал:
Алексей Радюк
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