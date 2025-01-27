- Соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон? Это не так. Президент федерации футбола Казахстана говорил со мной по телефону и подтвердил принятое им решение расторгнуть со мной контракт. Такое в футболе случается и далеко не редко.
Мои юристы занимаются расторжением контракта. Юридически контракт еще не расторгнут, а значит, я еще официально - тренер сборной Казахстана, - передает слова российского специалиста Sportnews.kz.
Черчесов был главным тренером казахстанской национальной команды с июня 2024 года. Под его руководством сборная Казахстана провела шесть официальных матчей, в которых потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью. Команда Черчесова не забила ни одного гола, общая разница забитых и пропущенных мячей - 0:15.
После увольнения Черчесова в СМИ появилась информация, что его в сборной Казахстана может заменить Али Алиев, который ранее тренировал несколько казахстанских клубов.
Напомним, ранее Черчесов возглавлял сборную России и доходил с национальной командой до четвертьфинала чемпионата мира - 2018. Также 61-летний специалист работал в "Легии", "Ференцвароше", московском "Спартаке" и ряде других российских клубах.
"Официально я еще тренер сборной Казахстана". Черчесов опроверг заявление КФФ об обоюдном решении расторгнуть контракт
Экс-наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов заявил, что официально он еще продолжает оставаться тренером национальной команды.
Фото: Сборная Казахстана по футболу