Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
23:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
20:30
ВеронаНе начат
Дженоа
22:45
МонцаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 3 1 3
ДинамоЗавершен
Динамо Мх
3 - 2 3 2
АрдаЗавершен
Зенит
0 - 1 0 1
Ноа2 тайм

"Официально я еще тренер сборной Казахстана". Черчесов опроверг заявление КФФ об обоюдном решении расторгнуть контракт

Экс-наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов заявил, что официально он еще продолжает оставаться тренером национальной команды.
Фото: Сборная Казахстана по футболу
- Соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон? Это не так. Президент федерации футбола Казахстана говорил со мной по телефону и подтвердил принятое им решение расторгнуть со мной контракт. Такое в футболе случается и далеко не редко.

Мои юристы занимаются расторжением контракта. Юридически контракт еще не расторгнут, а значит, я еще официально - тренер сборной Казахстана, - передает слова российского специалиста Sportnews.kz.

Черчесов был главным тренером казахстанской национальной команды с июня 2024 года. Под его руководством сборная Казахстана провела шесть официальных матчей, в которых потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью. Команда Черчесова не забила ни одного гола, общая разница забитых и пропущенных мячей - 0:15.

После увольнения Черчесова в СМИ появилась информация, что его в сборной Казахстана может заменить Али Алиев, который ранее тренировал несколько казахстанских клубов.

Напомним, ранее Черчесов возглавлял сборную России и доходил с национальной командой до четвертьфинала чемпионата мира - 2018. Также 61-летний специалист работал в "Легии", "Ференцвароше", московском "Спартаке" и ряде других российских клубах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится