Погба - о Мбаппе: его сложный сезон был бы лучшим для многих форвардов

Фото: Getty Images

- Можете ли вы представить, чтобы я сказал, что у него был слегка сложный сезон, а этот сложный сезон был бы лучшим сезоном в карьере почти для любого нападающего? Вот насколько он хорош. Он лучший нападающий своего поколения. Точка, - цитирует Погба ESPN.