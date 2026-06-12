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Погба - о Мбаппе: его сложный сезон был бы лучшим для многих форвардов

Экс-хавбек сборной Франции Поль Погба высоко оценил игру нападающего мадридского "Реала" Килиана Мбаппе.
Фото: Getty Images
Экс-хавбек отметил уровень требований, который предъявляется к форварду, подчеркнув, что даже сезон, считающийся не самым удачным для Мбаппе, стал бы выдающимся для большинства нападающих.

- Можете ли вы представить, чтобы я сказал, что у него был слегка сложный сезон, а этот сложный сезон был бы лучшим сезоном в карьере почти для любого нападающего? Вот насколько он хорош. Он лучший нападающий своего поколения. Точка, - цитирует Погба ESPN.

В минувшем сезоне Мбаппе провёл результативный год в составе "Реала", отметившись 42 забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Свой первый матч на чемпионате мира 2026 года форвард может провести 17 июня, когда сборная Франции встретится с Сенегалом.

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