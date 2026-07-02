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Кейн стал автором уникального достижения сборной Англии на чемпионатах мира

Гарри Кейн стал автором редкого статистического достижения для сборной Англии на чемпионатах мира.
Фото: Getty Images
В матче 1/16 финала ЧМ-2026 против ДР Конго форвард забил дважды после 75-й минуты и принёс команде победу со счётом 2:1.

По данным OptaPaolo, раньше ни одному футболисту английской сборной не удавалось оформить два гола после 75-й минуты основного времени в одном матче мирового первенства.

В 1/8 финала чемпионата мира Англия сыграет с Мексикой. Матч состоится 6 июля.

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