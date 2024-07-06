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Пономарёв: настоящий футбол - это матч Испания – Германия, а не то, что мы смотрим в РПЛ

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Экс-игрок сборной СССР Владимир Пономарёв сравнил матч чемпионата Европы Испания - Германия с матчами РПЛ.
Фото: GETTY IMAGES
"Вчера испанцы и немцы показали настоящий футбол, тот, по которому мы все так скучали. Постоянное движение, атака, футбол! Конечно, настоящий футбол - это матч Испания – Германия, а не то, что мы смотрим в РПЛ. Возвращаться к просмотру наших матчей после такого футбола действительно будет нелегко", - цитирует Пономарёва "РБ Спорт".

Вчера, 5-го июля, сборная Испании одержала победу над Германией со счётом 2:1. Забитыми мячами отличились: Дани Ольмо, Флориан Вирц и Микель Мерино. В полуфинале турнира испанцы сыграют с французами, которым удалось одержать победу над Португалией в серии послематчевых пенальти (0:0, 5:3 - пен.).

Напомним, что чемпионом России в шестой раз кряду стал петербургский "Зенит" - команда Сергея Семака набрала 57 очков в 30-ти встречах и опередила "Краснодар" и "Динамо" на одно очко. Сине-бело-голубые также стали обладателем Кубка страны - в Суперфинале турнира петербуржцы одержали победу над "Балтикой" со счётом 2:1.

Владимир Пономарев Сборная Германии Сборная Испании
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