"Испания обыграла Францию за счёт мастерства. Получился неплохой матч. Понятное дело, что с испанцами очень сложно играть - техничная команда, которая здорово держит мяч. Испанцы более конкретно распределились на поле, и отобрать мяч у них было нереально сложно. Сборная Испании по делу победила. На этом Евро Испания по классу превосходит всех", - цитирует Колыванова "Чемпионат".
Вчера, 9-го июля, сборная Испании одержала победу над Францией в полуфинале чемпионата Европы со счётом 2:1. Забитыми мячами отличились: Коло-Муани, Ямаль и Ольмо. Испанцы сыграют в финале турнира с победителем пары Нидерланды - Англия. Напомним, что испанцы одержали три победы на групповом этапе Евро-2024 над Италией, Хорватией и Албанией. В 1/8 финала испанцы разгромили Грузию со счётом 4:1, в 1/4 финала одержали победу над Германией (2:1).
Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль установил сразу несколько рекордов чемпионатов Европы, став самым молодым игроком в истории турнира, самым молодым автором забитого мяча и самым молодым автором голевой передачи.
Колыванов: на этом Евро Испания по классу превосходит всех
Российский тренер Игорь Колыванов высказался об игре сборной Испании на чемпионате Европы.
Фото: УЕФА