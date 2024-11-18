Встреча прошла 17 ноября в Осло и завершилась победой хозяев со счетом 5:0. По голу в составе сборной Норвегии забили Александр Серлот и Антонио Нуса, также хет-трик на свой счет записал звездный нападающий норвежцев Эрлинг Холанд.
- Команда хочет играть, мы это видим, и я их за это поблагодарил. Но вот эти ошибки, которые случаются на ровном месте, – их надо в следующем розыгрыше убирать. Видимо, это год вот таких вещей.
Следующий год начинаем с чистого листа и ждем жеребьевки. Все идет своим чередом, - передает слова наставника казахстанской сборной Metaratings.
Сборная Казахстана под руководством российского специалиста провела шесть официальных матчей, в которых набрала лишь один балл - в первой игре при Черчесове Казахстан дома сыграл вничью с Норвегией (0:0). После этого были пять поражений подряд, общая разница мячей - 0:15.
Черчесов - после 0:5 с Норвегией: следующий год начинаем с чистого листа, все идет своим чередом
Станислав Черчесов, наставник национальной сборной Казахстана, высказался после крупного поражения в очередном матче Лиги наций.
Фото: Сборная Казахстана по футболу