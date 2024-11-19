Ранее в СМИ появилась информация, что сборная России не будет принимать участие в квалификации на Мундиаль, который пройдет в 2026 году в трех странах (США, Канаде и Мексике).
- Говорить о том, что мы не примем участие в отборе, неверно. Переговоры на эту тему еще продолжаются. При проведении любой жеребьевки, учитывая, что количество команд в группах неравное, всегда есть возможность доукомплектовать одну из групп. Техническая возможность для этого существует, - передает слова генерального секретаря РФС "Матч ТВ".
Жеребьевка отборочного этапа ЧМ-2026 пройдет 13 декабря. От Европы, напомним, на чемпионате мира выступят 16 национальных команд.
Сборная России не принимает участия в официальных матчах с зимы 2022 года. Национальная команда под руководством Валерия Карпина 15 ноября с крупным счетом обыграла команду Брунея в товарищеском матче со счетом 11:0. Сегодня, 19 ноября, сборная примет в Волгограде Сирию, начало поединка запланировано на 19:30 по столичному времени.
Генеральный секретарь РФС: техническая возможность допуска сборной России к отбору на ЧМ-2026 существует
Максим Митрофанов прокомментировал информацию о том, что сборная России не будет допущена к участию в отборочном турнире ЧМ-2026.
Фото: официальный сайт РФС