Владислав Игнатьев не будет привлечен к подготовке сборной России к отборочным матчам Евро-2020
Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев пропустит отборочные матчи сборной России к Евро-2020 с командами Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).
Игнатьев изначально входил в список игроков, вызванных в сборную, однако из-за тавмы тренерский штаб принял решение отказаться от его услуг.
"Несмотря на положительную динамику в ходе лечения у футболиста остается незначительный дискомфорт, а проведенное сегодня обследование не позволяет точно спрогнозировать сроки лечения", - говорится в сообщении пресс-службы.
Игнатьев изначально входил в список игроков, вызванных в сборную, однако из-за тавмы тренерский штаб принял решение отказаться от его услуг.
"Несмотря на положительную динамику в ходе лечения у футболиста остается незначительный дискомфорт, а проведенное сегодня обследование не позволяет точно спрогнозировать сроки лечения", - говорится в сообщении пресс-службы.