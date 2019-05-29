Владислав Игнатьев не будет привлечен к подготовке сборной России к отборочным матчам Евро-2020

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев пропустит отборочные матчи сборной России к Евро-2020 с командами Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).

Игнатьев изначально входил в список игроков, вызванных в сборную, однако из-за тавмы тренерский штаб принял решение отказаться от его услуг.

"Несмотря на положительную динамику в ходе лечения у футболиста остается незначительный дискомфорт, а проведенное сегодня обследование не позволяет точно спрогнозировать сроки лечения", - говорится в сообщении пресс-службы.
Теги: Игнатьев Сборная России
Сегодня, 21:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама