Валерий Рейнгольд: за всю свою жизнь таких слабых команд не видел

Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью корреспонденту Rusfootball.info подвёл итоги крупной победы сборной России над командой Сан-Марино и посетовал, что сборные уровня наших сегодняшних соперников не должны играть в квалификации к чемпионату Европы

- Комментарий по матчу? Одна команда вообще в футбол играть не умеет. Уровень любительский. Я не хочу ругать Сан-Марино, работяги приехали поиграть в футбол. Ну ради Бога, на здоровье. Но я за всю свою жизнь таких слабых команд не видел.Это не в укор нашей сборной, они молодцы. Надо было им ещё пару забить, честно говоря. Но с таким составом заявляться на чемпионат Европы, это несерьёзно. Какая бы страна не была маленькая, уважение к своей сборной надо проявлять. Это безобразие. Мне смотреть это было неприятно. Футбол это борьба. Да, кто-то сильнее, кто-то слабее, но не до такой же степени.У меня такое впечатление, что они издеваются над здравым смыслом. Но я в любом случае хочу похвалить нашу сборную. Они забивали столько, сколько было можно.И всё-таки такие сборные[, как Сан-Марино,] в квалификации играть не должны. Какой-то должен быть дополнительный этап, какая—то подгруппа. Никакие Андорры, Фарерские острова, Сан-Марино, Мадагаскар играть [в квалификации] не должны. Но это вопрос к ФИФА.Конечно, многие болельщики в Саранке получили удовольствие. Но я уверен, что многие сказали: «Ребят, что смотреть-то, это стыдоба, у нас любая цеховая команда сыграет лучше».Но это не проблемы нашей сборной.- В нашей сборной всё-таки есть конкуренция, каждый хотел себя показать. Неважно, Сан-Марино перед ними или кто-то ещё. Выходи и делай свою работу. Наколотили девять мячей – молодцы.Будем ждать, что будет делать наша сборная дальше. Ещё играть и играть. Мы показали, что у нас команда ответственно подходит к каждой игре. Даже против такого соперника, как Сан-Марино.