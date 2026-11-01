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Хомуха рассказал о своих ожиданиях от матча "Локомотив" - "Спартак"

Заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха в интервью Rusfootball.infо поделился ожиданиями от центральной встречи 13-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак".
Фото: ФК "Локомотив"
- Непонятно, в каком составе предстанет "Локо". Изменения несомненно будут. Мы не знаем, восстановились ли Монтес, Пиняев, Бакаев… Но главное не это. Кризис в рядах "железнодорожников" еще более глубокий, чем у "Краснодара".

Найдут ли они внутренний резерв для того, чтобы изменить ситуации здесь и сейчас – вот основной вопрос. Лучшего случая для этого не придумать. Если смогут сегодня, это большой залог на будущее. Если проиграют, будут кадровые изменения в тренерском штабе.

В "Спартаке" Ву и Джику по своим игровым качествам проигрывают в центре обороны Бабичу и Литвинову. Здесь, несмотря на поражение от ЦСКА, менять ничего не нужно. Дмитриев очень хорошо вышел с "армейцами", показал динамику, затем отличный гол на Кубок забил. На сегодня он выглядит предпочтительнее Парады, должен сыграть с первых минут. Даку и Угальде вместе не выйдут – это та же история, что и в "Краснодаре".
Если команда хочет доминировать, то вынуждена действовать по схеме 4-3-3. А "Спартак" хочет, и своего в этом матче добьется, возьмет верх.

Автор: Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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