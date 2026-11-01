Хомуха рассказал о своих ожиданиях от матча "Локомотив" - "Спартак"

Найдут ли они внутренний резерв для того, чтобы изменить ситуации здесь и сейчас – вот основной вопрос. Лучшего случая для этого не придумать. Если смогут сегодня, это большой залог на будущее. Если проиграют, будут кадровые изменения в тренерском штабе.
В "Спартаке" Ву и Джику по своим игровым качествам проигрывают в центре обороны Бабичу и Литвинову. Здесь, несмотря на поражение от ЦСКА, менять ничего не нужно. Дмитриев очень хорошо вышел с "армейцами", показал динамику, затем отличный гол на Кубок забил. На сегодня он выглядит предпочтительнее Парады, должен сыграть с первых минут. Даку и Угальде вместе не выйдут – это та же история, что и в "Краснодаре".
Если команда хочет доминировать, то вынуждена действовать по схеме 4-3-3. А "Спартак" хочет, и своего в этом матче добьется, возьмет верх.
Автор: Михаил Пукшанский, Rusfootball.info