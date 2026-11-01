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"Локомотив" - "Спартак": где бесплатно смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

"Локомотив" Москва - "Спартак" Москва: где и когда бесплатно смотреть трансляцию матча 13 тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
В воскресенье, 1 октября, московский "Локомотив" примет на домашнем стадионе столичный "Спартак" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на федеральном телеканале "Матч ТВ", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.

На данный момент команда Михаила Галактионова занимает 14 место в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками, красно-белые располагаются на пятой строчке с 23 баллами.

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