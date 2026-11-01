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Хомуха дал прогноз на матч "Оренбург" - ЦСКА

Призер чемпионатов, обладатель Кубка России в составе "армейцев" Дмитрий Хомуха дал для Rusfootball.infо прогноз на матч 13-го тура РПЛ "Оренбург" - ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
- Несомненно найдет коса на камень. Искусственное зауженное поле нестандартных размеров всегда там играет роль. А сегодня особенно, поскольку "Оренбург" прекрасно организован и действует с запредельной самоотдачей. "Армейцам" сегодня придется непросто.

Характер игры будет зависеть от того, какую модель выберут хозяева. Если захотят сыграть на встречных курсах, преимущество будет у ЦСКА. Если "сядут" в низкий блок, у "армейцев" определенно возникнут проблемы при организации позиционных атак.

Но они быстро оправились после болезненного поражения от "Динамо", уверенно победили "Спартак". Команда молодая, амбициозная, уже хочет побороться за титул. Есть неплохие шансы, если в зимнее межсезонье укрепят позицию центрального нападающего результативным форвардом. Здесь же предположу ничейный результат, - сказал Хомуха.

Автор: Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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