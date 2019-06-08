Тренер Сан-Марино: нас уже не будет в этом мире, когда команда сможет играть на равных с Россией

Главный тренер Сан-Марино Франко Варрелла прокомментировал разгромное поражение (0:9) от сборной России в матче отбора Евро-2020.

— Понятно, что мы ожидали сложный матч, что сборная России захочет забить больше 7 голов, как это было в 1995 году. Надо отметить, что последние мячи наш соперник праздновал не так активно. Сказалась недостаточная физическая подготовка, мы часто теряли мячи. Я ждал большей активности и энергетики, но после 0:2 и 0:3 мы стали откровенно сдавать.

— Кого выделите у России персонально?

— Конечно, капитана команды — Артема Дзюбу. Он здорово руководил игрой. И еще отмечу игрока под номером 7 (Магомеда Оздоева). Сможем ли мы когда-нибудь играть на равных с Россией? Наверное, в тот момент нас уже не будет в этом мире.

В чемпионате мира сборная России на подъеме, в числе лучших команд мира. Она точно входит в восьмерку и, может быть, даже ближе к первому месту. Но в этом цикле показательный матч — ответный с Бельгией.

Sport24.ru
Теги: Сборная России Сборная Сан-Марино
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