Олег Саленко считает, что сборные России и Украины сопоставимы по классу

Бывший нападающий сборных России и Украины Олег Саленко считает, что обе команды сопоставимы по классу.– 9:0. Ну и что? Над кем? Над Сан-Марино… Когда туда приезжал, я пешком ходил по полю. Давайте оценивать сборную России по сильным соперникам. Кипр чуть покрепче. Посмотрим. Мне кажется, можно больше доверять молодым. Может быть, тому же Чалову. Но это так – взгляд со стороны. Ну и, конечно, поражает, как начудили два ваших парня (Кокорин и Мамаев). Надо как-то таких футболистов держать в ежовых рукавицах.– Примерно одинаковые, сопоставимы по классу. Сложно отдать кому-то предпочтение. Сейчас сборная Украины играет в какой-то другой футбол. Бей-беги называется. Все бьются, больше трех передач не отдают, зато есть результат.– Да. Тот же Коноплянка. Он просто не всегда себя здорово проявляет. В клубах нигде не прижился, сейчас, наверное, в Турцию поедет. А в сборной – молодец. Выкладывается. Мастерства ему не занимать. А вот с настроением не всегда все хорошо. Еще Зинченко. В "Манчестер Сити" закрепился. В сборной ему приходится выполнять больше работы на поле, но в Англии он на своей позиции действует четко.