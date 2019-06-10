Яннис Кусулос: будучи единым целым, сборная Кипра может дать отпор России

Защитник сборной Кипра Яннис Кусулос поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата Европы-2020 года с Россией. Встреча состоится 11 июня в Нижнем Новгороде.

"Мы знаем, с кем нам предстоит столкнуться. Это очень серьезный соперник. Тем не менее мы верим друг в друга. Будучи единым целым, мы способны дать отпор сопернику и показать максимум того, на что способны", — цитирует Кусулоса пресс-служба клуба.

Sport24.ru
Теги: Кусулос Сборная Кипра Сборная России
Вчера, 23:25
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