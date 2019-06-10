Чехия разгромила Черногорию, Болгария уступила Косово

Сборная Чехии в Оломоуце принимала Черногорию, а национальная команда Болгарии в Софии встречалась с Косово.

Чемпионат Европы-2020

4 тур

Чехия – Черногория 3:0

Голы: Янкто, 18, Копитович, 49 (авто.), Шик, 80 (пен.)

Чехия: Вацлик, Сухи, Челюстка, Новак, Кадержабек, Краль, Павелка, Масопуст (Копиц, 39), Соучек, Янкто (Крейчи, 74), Шик

Черногория: Миятович, Радунович, Копитович, Вуячич, Вешович, Марушич (Янкович, 60), Косович, Вукчевич (Савичевич, 67), Бакич, Йовович, Мугоша (Бечирай, 85)

Предупреждения: Новак, 14, Бакич, 15, Сухи, 21, Шик, 23, Вуячич, 63

Чемпионат Европы-2020

4 тур

Болгария – Косово 2:3

Голы: Рашица, 14, Попов, 43, Димитров, 55, Мурики, 64

Болгария: Михайлов, Попов, Божиков (Димитров, 46), Горанов, Недялков, Иванов, Костадинов, Неделев (Илиев, 79), Попов, Иса (Чунчуков, 79), Десподов

Косово: Мурич, Алити, Ррахмани, Войвода (Хадерджонай, 62), Воца (Раскай, 62), Халими, Кололли, Рашица, Целина, Жегрова (Рашани, 76), Мурики

Предупреждения: Халими, 79, Костадинов, 85
Теги: Сборная Чехии Сборная Черногории Сборная Болгарии Сборная Косово
Вчера, 23:47
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