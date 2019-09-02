Главный тренер сборной России не исключил возвращение Игоря Акинфеева в национальную команду
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что поддерживает связь с бывшим голкипером национальной команды Игорем Акинфеевым.
Фото: ТАСС
"По поводу Игоря... Мы не то чтобы вспоминаем: недавно с ним виделись — открывали турнир в Бронницах, переписываемся, созваниваемся. Связь не теряем. Пока у него ЦСКА, а там посмотрим, как все будет выглядеть в будущем", - сказал Черчесов в интервью порталу welcome2020.ru.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»