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Роман Широков: Россия может выиграть Евро-2020, как Португалия три года назад

Бывший полузащитник национальной команды России Роман Широков выразил мнение, что подопечным Станислава Черчесова по силе выиграть чемпионат Европы 2020 года.

"Для меня Евро-2016 — это провал. Прямо перед турниром Слуцкий изменил тактику, и тот состав, который попал на Евро, был не способен играть. Мне казалось странным, что тактика, дававшая результат, изменилась. Качество футбола в первом матче группового этапа показало, что мы не можем сотворить чудо. Так оно и получилось. Я не видел перспектив нашего хорошего выступления на том турнире.

Мне кажется, мы были перегружены физическими нагрузками, которые были привычны только игрокам ЦСКА. Из-за этого многие просто не смогли показать лучший результат. Всё было классно в плане тренировок, но беговой работы было много. Не понимаю, почему тренер взял меня во Францию. На тренировках видно, что я должен играть, но на деле всё получилось иначе. Я выходил на замену в конце матчей. Наверное, на кого-то это тоже давило. Также существенно повлияла травма Денисова перед стартом турнира.

Наши перспективы на Евро-2020? Сейчас мы выходим. Можем выиграть турнир, как Португалия три года назад. Главное для нас — выиграть оставшиеся матчи, тогда мы точно попадём на чемпионат Европы", - цитирует Широкова "Матч ТВ".


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Теги: Широков Сборная России
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