Андрей Канчельскис: преимущество будет у шотландцев. Они играют дома, их придут поддержать 50 тысяч человек

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от отборочного матча Евро-2020 между командой Станислава Черчесова и сборной Шотландии.