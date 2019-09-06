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Андрей Канчельскис: преимущество будет у шотландцев. Они играют дома, их придут поддержать 50 тысяч человек

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от отборочного матча Евро-2020 между командой Станислава Черчесова и сборной Шотландии.
"Преимущество будет у шотландцев. Они играют дома, им нужно побеждать, их придут поддержать 50 тысяч человек. Не стоит недооценивать шотландских болельщиков, они сильно влияют на команду. Думаю, игра будет интересная и не скатится в бей-беги. У обеих команд есть хорошие, техничные, тактически обученные игроки. Да и шотландцы умеют держать мяч. Думаю, для нас ничья в этом матче будет хорошим результатом", — сказал Канчельскис в беседе с Sport24.


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Теги: Сборная России Сборная Шотландии Канчельскис Чемпионат Европы
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