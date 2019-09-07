Украина в гостях победила Литву

В матче 5-го тура квалификации Евро-2020 сборная Украины в гостях обыграла сборную Литвы со счетом 3:0.



Чемпионат Европы



5 тур



Голы: Зинченко, 7, Марлос, 27, Малиновский, 62



Литва: Зубас, Миколюнас, Гирдвайнис, Палионис, Воробьёвас, Шимкус, Вербицкас, Жулпа, Матулявичюс (Куклис, 63), Голубицкас (Сливка, 52), Черных (Лаукжемис, 68)



Украина: Пятов, Кривцов, Болбат, Миколенко, Матвиенко, Зинченко, Степаненко, Малиновский (Безус, 83), Марлос, Яремчук (Мораес, 67), Ярмоленко (Цыганков, 60)



Предупреждения: Гирдвайнис, 60, Миколюнас, 73