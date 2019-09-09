Серхио Рамос: хочу достигнуть отметки в 200 матчей за сборную Испании
Защитник сборной Испании Серхио Рамос после победы над Фарерскими островами (4:0) во встрече 6-го тура отборочного раунда к Евро-2020 заявил, что намерен сыграть 200 матчей за национальную команду. На данный момент на его счету 167 игр.
Фото: Getty Images
«Рекорды должны быть побиты. Хочу достигнуть отметки в 200 матчей. Это является моей целью, надеюсь, хватит амбиций и энтузиазма», — цитирует Рамоса Goal.
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