Серхио Рамос: хочу достигнуть отметки в 200 матчей за сборную Испании

Защитник сборной Испании Серхио Рамос после победы над Фарерскими островами (4:0) во встрече 6-го тура отборочного раунда к Евро-2020 заявил, что намерен сыграть 200 матчей за национальную команду. На данный момент на его счету 167 игр.

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