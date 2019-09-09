Андрей Семенов: дотерпели с Казахстаном, и нам за это воздалось

Защитник сборной России Андрей Семенов в эфире телеканала "Матч премьер" поделился впечатлениями от квалификационного матча Евро-2020 с Казахстаном (1:0).



"Мы отрабатывали стандарты. Моей задачей было идти на ближайшую штангу. Слава богу, что Марио Фернандес оказался там и забил. Гол назревал. Мы подходили к воротам, но не удавалось завершить. Однако мы дотерпели, и нам за это воздалось.



В перерыве состоялся серьезный разговор. Мы понимали, что нужно добавлять. Мы вальяжно начали матч, но во втором тайме стали играть более организованно", — сказал Семенов.