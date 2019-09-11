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Артем Дзюба: успею ли догнать Кержакова? Время покажет, что сейчас загадывать

Капитан сборной России Артем Дзюба оценил шансы побить рекорд Александра Кержакова по забитым мячам в национальной команде.
Фото: "Спорт день за днем"
Очередной мяч Дзюбы, забитый в игре с шотландцами, сравнял капитана национальной команды с Романом Павлюченко. Теперь у обоих по 21 голу, и они делят третью строчку. На втором месте Владимир Бесчастных (26 мячей), а лидером остается Александр Кержаков (30).

«Успею ли догнать Кержакова? Время покажет, что сейчас загадывать. Нужно просто делать свою работу, делать ее качественно и добросовестно. Что касается самого отбора, то мы хотим обеспечить себе место в финальной части как можно раньше. Но пока не вышли на Евро, загадывать не надо. Понятно, что отрыв большой, и это нас радует. Хочется, чтобы праздник продолжался и после чемпионата мира», — сказал «Известиям» Дзюба.


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Теги: Сборная России Чемпионат Европы Дзюба Кержаков
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