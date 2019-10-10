Мэдисон пропустит ближайшие матчи сборной Англии из-за болезни

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэдисон пропустит ближайшие матчи квалификации Евро-2020 в составе сборной Англии.Англия в пятницу, 11 октября, встретится с Чехией, а 14 октября сыграет с Болгарией. Мэдисон был вызван в расположение сборной и мог дебютировать в составе национальной команды, но пропустит две ближайшие игры из-за болезни.22-летний Мэдисон в текущем сезоне провел 7 игр за "Лестер" в АПЛ, забил 2 гола и отдал 2 передачи.