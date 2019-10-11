Дзюба: в перерыве матча с Шотландией поговорили на повышенных тонах

"Не знаю, насчет пика карьеры и формы, но, конечно же, когда тренерский штаб доверят и команда верит в меня, это окрыляет очень сильно и мотивирует. Плюс капитанская повязка обязывает — нельзя плохо играть. Мы всей командой показали в очередной раз единение, силу, что наша команда именно сильна тем, что мы дружны, пашем на 100 процентов, бьемся друг за дружку. Спасибо огромное болельщикам на стадионе. Это круто, когда гимн твоей страны поет весь стадион.
В перерыве сделали коррективы, немножко на повышенных тонах поговорили, потому что мы не можем себе позволить играть не то, что вальяжно, — не включая максимальные скорости. Не все получалось, иногда удлиняли передачами, не совсем это надо было делать, нужно было играть низом. Такие матчи вскрывают гол. Было видно, что шотландцы приехали играть от обороны, на контратаках нас ловить. Как только мы забили, мне кажется, они почувствовали, что мы их сейчас будем добивать. Так и получилось. Очень рады, что так получилось, потому что шотландцы, несмотря на счет, очень крепкие ребята", — сказал Дзюба в интервью пресс-службе УЕФА.
???????? Повелитель Шотландии о пике карьеры, доверии тренеров и помощи "Лужников" ?#ЕВРО2020 pic.twitter.com/lAq6nmeMc1— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 11, 2019