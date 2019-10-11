» » Дзюба: в перерыве матча с Шотландией поговорили на повышенных тонах

Дзюба: в перерыве матча с Шотландией поговорили на повышенных тонах

Капитан и нападающий сборной России Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2022 (4:0).

"Не знаю, насчет пика карьеры и формы, но, конечно же, когда тренерский штаб доверят и команда верит в меня, это окрыляет очень сильно и мотивирует. Плюс капитанская повязка обязывает — нельзя плохо играть. Мы всей командой показали в очередной раз единение, силу, что наша команда именно сильна тем, что мы дружны, пашем на 100 процентов, бьемся друг за дружку. Спасибо огромное болельщикам на стадионе. Это круто, когда гимн твоей страны поет весь стадион.

В перерыве сделали коррективы, немножко на повышенных тонах поговорили, потому что мы не можем себе позволить играть не то, что вальяжно, — не включая максимальные скорости. Не все получалось, иногда удлиняли передачами, не совсем это надо было делать, нужно было играть низом. Такие матчи вскрывают гол. Было видно, что шотландцы приехали играть от обороны, на контратаках нас ловить. Как только мы забили, мне кажется, они почувствовали, что мы их сейчас будем добивать. Так и получилось. Очень рады, что так получилось, потому что шотландцы, несмотря на счет, очень крепкие ребята", — сказал Дзюба в интервью пресс-службе УЕФА.



Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Дзюба Сборная России Сборная Шотландии Чемпионат Европы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Газзаев прокомментировал информацию о его назначении в "Динамо"
Дзюба занимает второе место по системе "гол+пас" в отборе Евро-2020
Дзюба: в перерыве матча с Шотландией поговорили на повышенных тонах
Де Лигт установил рекорд сборной Нидерландов
Кандидат в президенты "Бешикташа" пообещал купить Соболева
Фанаты "Спартака" устроили встречу команде, выигравшей чемпионат России для детей и молодежи с ДЦП 2
Маммана может пропустить до 8 месяцев 3
Азар хочет, чтобы Бельгия набрала 30 очков из 30 в группе с Россией 1
Дубль Рондона помог Венесуэле разгромить Боливию
В. Березуцкий награжден за то, что провел более 100 матчей за сборную России 1
Баланхин: игра против Кипра вызывает гораздо больше опасений, чем с Шотландией
Дзюба обратился к болельщикам после победы над Шотландией 7
Бербатов призвал "Манчестер Юнайтед" подписать Манджукича и Бэйла
Мостовой: можно сказать, что мы уже на Евро 3
"Интер" и "Милан" поспорят с "МЮ" и "Ювентусом" за Ракитича
Бубнов: сборная России не продемонстрировала качество игры все 90 минут 3
Сборная России по регби поблагодарила футболистов за "месть" Шотландии 1
Гильерме не пропустил ни одного гола в 7 домашних матчах сборной России 4
Уткин ответил на вопрос о поцелуе с Геничем
Р. Карлос: с Роналдо спал чаще, чем со своей женой 1
Букмекеры оценили шансы сборной России выиграть Евро-2020 1
Сборная России выиграла 6 матчей подряд с общим счетом 21:1 2
Мартинес: сборная Бельгии сейчас лучше, чем на ЧМ в России
Жирков сравнялся с Кержаковым по количеству матчей за сборную России 3
Зидан продолжает настаивать на покупке Погба, Перес хочет купить Эриксена
Россия - Шотландия: фотоотчет встречи
Румменигге: думали, Рибери уедет в Китай или Саудовскую Аравию
Бышовец: сборной России не стоит обольщаться победами над слабыми командами
Дмитрий Медведев поздравил сборную России с победой над Шотландией 1
Кудряшов: не считаю, что этот отбор на Евро простой. Мы еще никуда не вышли
Все новости