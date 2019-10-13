На Кипр не отдыхать, а работать. Игра сборной России - праздник

Вместо спокойного решения задачи на курорте сборная России на славу потрудилась, пусть с исходом стало ясно всё и сразу. Хорошо хотя бы в концовке счёт стал отражать реальное положение дел на поле.

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