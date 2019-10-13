На Кипр не отдыхать, а работать. Игра сборной России - праздник

Станислав Черчесов давно определился с оптимальным составом, выставив его в Шотландии, вернувшись к нему по ходу домашней игры с Казахстаном и почти повторив сочетание в четверг, за исключением травмированного Зобнина.
Вместо него предсказуемо вышел Баринов, но перед игрой с Кипром в общей группе они с Марио не тренировались. Оба поехали на матч, но одобрения врачей Черчесов так и не дождался. Ожидалось и ещё одно изменение: при наличии Черышева было необязательно выпускать Жиркова на второй матч в старте подряд.
Позицию незаменимого Фернандеса же занял Петров, хотя тут выбор у Черчесова был так велик, как ни в одном другом амплуа: в запасе остались ещё Игнатьев с Караваевым.
Дома хорошо, а в гостях лучше?
В принципе, это распространённое футбольное явление, которое давно пора перестать считать парадоксом. Сборная России вновь очаровала всех во втором тайме матча с Шотландией, но вспомните первый, а также домашние встречи с Казахстаном и тем же Кипром. Лёгкости и россыпи моментов против закрывшихся соперником точно не было.
Зато в Ларнаке дело пошло сразу, причём моменты возникали совершенно по-разному: то Джикия пробил в перекладину с углового, то прошёл верховой Семёнова на Дзюбу, то Черышев обставил Кириаку и всё сделал сам. 3 голевых момента и гол за первые 10 минут, как вам такое?
Не заставил себя долго ждать и второй гол. Дзюба разрезал оборону пасом на Ионову, а дальше Черышев с Оздоевым разобрались на дальней штанге не без приключений. Наша команда отлично вступала в отбор, знала, как вскрывать оборону хозяев – получалось всё.
Не получается играть в футбол, будут играть в кость
Сборная Кипра нечасто высовывалась со своей половины поля и задерживалась там совсем недолго. В очередном эпизоде давление наших парней при помощи Станислава Черчесова дало свои плоды, мяч был отобран на фланге. Лаифис уже ничего не мог с этим поделать и прилетел в кость Сергею Петрову. Результат этой мерзости – на фото.
Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019
Радости от красной было мало. Сначала стало просто страшно за здоровье Сергея. Он разбегался, но всё же заменился. А мразотный Лаифис вместо глубочайших извинений и признания вины начал пихаться с Оздоевым и Джикией и пошёл вон с поля с саркастической улыбкой.
Единственный малюсенький плюс, который, конечно, никак не перекрывает ущерба здоровью Петрова (и это ещё хорошо, что обошлось так), – этот эпизод мотивировал наших парней продолжать играть в футбол в том же духе и стараться забивать как можно больше. Кипр с двумя вынужденными заменами было совсем не жаль – пусть скажут спасибо своему отвратному капитану. И таким же болельщикам, свистевшим Петрову.
До чужой штрафной – отлично. Дальше – по-пижонски
По настрою парней никаких претензий: они мгновенно отбирали мяч, неслись вперёд и осуществляли почти все замыслы при подготовке совершенно разнообразных атак. Навесы летели в голову Дзюбы, стеночки проходили, пространством пользовались.
Если к реализации моментов было подойти более хладнокровно, не стремиться создать момент для партнёра, когда он уже имеется у тебя, россияне могли бы до перерыва запихнуть киприотам 4-5 мячей. Получалось всё, кроме главного, – забить. Во многом потому что гостям уже было мало просто забить, надо было забежать с мячом в ворота или по крайней мере вывести на удар Дзюбу, чтобы тот догнал лучшего бомбардира отбора. Моменты у Артёма имелись, но бил он во вратарей.
Трудиться, чтобы прощать
Команда Черчесова могла бы просто простоять весь второй тайм… Хотя нет, команда Черчесова как раз не могла. Настрой парней был столь же хорош, как и до перерыва. Вообще всё осталось как до перерыва, к сожалению, и игра в решающей стадии. Головин бьёт в перекладину, Черышев – в небо с 5 метров, Дзюба вместо удара сбрасывает Ионову на расстрельную позицию, а тот как всегда (ладно, не всегда, но сегодня четырежды)...
Ну не могли же мы закончить 2:0?!
Стоило Ионову покинуть поле, как создание звезды из запасного кипрского вратаря и издевательство над болельщиками, поставившими на минимум 3 гола от сборной России, прекратилось. Черышев попал в голову Дзюбу, а тот сделал то, что давно и не раз было пора. Нет, Артём, с такой реализацией и щедростью Захави не догнать, даже если провести полный матч с Сан-Марино.
Впрочем, Дзюба сколько угодно может шутить в интервью по поводу своего эгоизма, а, похоже, бомбардирская гонка для него не так уж принципиальна. Иначе зачем, находясь в ударной позиции, он покатил мяч Головину? В последней атаке матча с Черышевым-то, понятно, деваться было некуда.
Соперники слабы, но у нас потрясающая сборная
Да, соперничать в этой группе было особо не с кем, но вспомните, как, например, команда Капелло оформляла выход на ЧМ-2014. В Азербайджане, при счёте 1:1.
И как завершала матч при счёте 4:0 сегодня. За такую сборную невозможно не болеть!
Чемпионат Европы
8 тур
Кипр - Россия - 0:5
Голы: Черышев, 9, 90+2, Оздоев, 22, Дзюба, 79, Головин, 89
8 тур
Кипр - Россия - 0:5
Голы: Черышев, 9, 90+2, Оздоев, 22, Дзюба, 79, Головин, 89
Кипр: Панаи (Пардо, 41), Н. Иоанну, Меркис, Иоанну, Захариу (Маргаса, 36), Кирьяку, Кусулос, Шполярич (Папулис, 80), Артиматас, Лаифис, Кости.
Россия: Гилерме, Петров (Караваев, 38), Джикия, Семенов, Кудряшов, Оздоев, Ахметов (Кузяев, 62), Головин, Черышев, Ионов (Бакае, 78), Дзюба.
Предупреждение: Караваев, 45+1
Удаление: Лаифис, 28