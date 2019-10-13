Червиченко: в матче с Бельгией ещё непонятно кто победит и займёт первое место

Rusfootball.info прокомментировал итоги игры сборной России против сборной Кипра (5:0) в 8-м туре отборочного турнира Евро-2020. Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью дляпрокомментировал итоги игры сборной России против сборной Кипра (5:0) в 8-м туре отборочного турнира Евро-2020.

Фото: РБ-Спорт

- О матче:



Наша сборная превращается в какого-то хищника, который грызёт жертв и получает от этого большое удовольствие. Киприоты сегодня попали под кровавую раздачу. 5 - хорошо, но могло быть и больше. Такое преображение национальной команды - следствие отсутствие травм у ведущих игроков, и всё больше сыгранности и взаимопонимания на поле. Мелкий пас, передачи, стеночки, забегания... футболисты чувствуют друг друга, хоть и выступают за разные клубы, но ощущение будто провели вместе не один сезон. Ну и общая ментальность, отсутствие, судя по всему, междоусобных конфликтов и хорошая атмосфера внутри коллектива. Всё это является залогом успеха этой команды.



- О травме Сергея Петрова:



Со стороны киприота был ужасный подкат, сразу было видно что это нарушение на красную карточку. Он врезался шипами в Петрова, и я ещё удивился когда Сергей вернулся на поле и минут 10 пытался играть. При таком преимуществе и при такой игре врачам во что бы то ни стало нужно беречь футболистов и насильно убирать с поля. Это здорово что футболисты всё меньше валяются и рыдают на поле, как это раньше было принято, и сейчас ведут себя всё больше как хоккеисты. Но кто-то должен на холодную голову останавливать травмированного.



- О выходе сборной России на чемпионат Европы-2020:



Если начало было несколько натужным, то сейчас сборная в прекрасной форме. Думаю, если никто не получит травм из ведущих футболистов, в предстоящем матче с Бельгией ещё непонятно кто победит и займёт первое место. Я смотрел сегодня бельгийцев против Казахстана, играли они не особо стараясь, но выглядели менее интересней чем наши с киприотами. Для Бельгии предстоящий матч не будет лёгким. И я бы отметил заслугу Черчесова, который смог собрать ребят, которые сплотились в бойцовский коллектив и в красивой манере решили поставленную задачу.



- О том, лучшая ли это сборная России в истории:



Сложно ответить. Бронзовые призёры Евро-2008 были очень сильные и креативные. Но по потенциалу, пожалуй, сегодняшняя сборная сильнее, она более молодая и более кровожадная в хорошем смысле слова. А главное - у команды образца 2008 года все лучшие силы были в стартовом составе, а сегодня есть постоянное наполнение. Например, Бакаев, который скоро тоже станет значимым игроком для сборной. Сегодня есть ротация, усиление со скамейки. В 2008 году были сильные футболисты, но уже тогда мы говорили что сменщиков им нет, и в итоге на 3-4 года смена поколений задержалась. Так что сегодняшняя сборная как минимум не хуже той, а по потенциалу так и вовсе лучше.