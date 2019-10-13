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Дзюба установил рекорд сборной по количеству голов в одном отборочном цикле

Капитан сборной России Артем Дзюба в матче с командой Кипра (5:0) отметился голом, ставшим для него девятым в отборочном цикле чемпионата Европы — 2020.

31-летний Дзюба занимает второе место в списке бомбардиром квалификации, а также установил рекорд сборной России по голам в одном отборочном цикле.

Предыдущий рекорд — 8 голов за один отборочный цикл — установил также Дзюба в квалификации чемпионата Европы — 2016.

Sport24


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Теги: Дзюба Сборная России
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