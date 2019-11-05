Всего в списке значится 25 футболистов.
Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Cослан Джанаев ("ФК "Сочи"), Антон Шунин ("Динамо").
Защитники: Максим Беляев ("Арсенал"), Георгий Джикия ("Спартак"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Федор Кудряшов (ФК "Сочи"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков ("Ростов").
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак"), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все - "Локомотив" ), Александр Головин ("Монако"), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все - "Зенит" ), Алексей Ионов ("Ростов"), Даниил Фомин (ФК "Уфа"), Денис Черышев ("Валенсия").
Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Младе-Болеслав").
Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 10 ноября в Сочи.
Опубликован полный состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург, Стадион "Санкт-Петербург", 20.00) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле, стадион "Сан-Марино", 22.45 мск).
Фото: официальный сайт РФС
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