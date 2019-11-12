Нападающий Криштиану Роналду провел первую тренировку в расположении сборной Португалии. Занятия были открытыми для представителей СМИ.
Роналду занимался без ограничений и принял участие во всех упражнениях. Как отмечает Sport.es, форвард не испытывал никаких проблем со здоровьем.
Напомним, у Роналду возник конфликт с главным тренером "Ювентуса" Маурицио Сарри, который заменил его во втором матче кряду. 34-летний португалец после замены прошел мимо скамейки своей команды, бросив фразу в ее сторону, и направился прямиком в раздевалку. Итальянские журналисты сообщили, что Роналду назвал Сарри сукиным сыном.
После игры с "Миланом" Сарри объяснил замену тем, что у Роналду была проблема со связкой колена.
Sport24.ru
Роналду провел в сборной Португалии полноценную тренировку, несмотря на слова Сарри о травме игрока
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