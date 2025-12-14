"Сыграл без единой ошибки". Кафанов оценил игру Сафонова в матче с "Метцем"

"В каждом из эпизодов, когда забивали мячи в ворота Матвея, он сделал все, что мог, и сыграл без единой ошибки в этом матче. Команда при этом выиграла. И это самое важное. Никто не осмелится винить Матвея в пропущенных мячах", - цитирует Кафанова "СЭ".
Вчера, 13 декабря, "ПСЖ" одержал выездную победу над "Метцем" в матче 16 тура Лиги 1 со счетом 3:2. Российский голкипер Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и пропустил два мяча.
Матвей Сафонов выступает за "ПСЖ" с лета 2024 года, контракт россиянина с клубом рассчитан до июня 2029 года. Всего в текущем сезоне российский голкипер вышел на поле в 3 встречах, пропустил 2 мяча и сохранил ворота "сухими" в двух встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего вратаря в 18 миллионов евро.
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова в матче 16 тура чемпионата Франции с "Метцем" (3:2).
Фото: GETTY IMAGES