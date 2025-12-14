В руководстве "Балтики" высказались о возможном уходе полузащитника

"Что касается Влада Сауся, то я, как и вы, вчера видел в прессе и ряде телеграм-каналов информацию по поводу интереса к нашему футболисту со стороны других клубов. Могу сказать, что на данный момент в клубе нет ни одного предложения по Саусю", - цитирует Маргаряна "РБ Спорт".
В текущем сезоне Владислав Саусь провел за калининградскую "Балтику" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 1,2 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Сообщалось, что интерес к полузащитнику калининградцев проявляет ряд российских клубов. По итогам 18 сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 35 набранными очками.
Спортивный директор "Балтики" Армен Маргарян прокомментировал информацию о возможном уходе Владислава Сауся в другой российский клуб.
Фото: ФК "Балтика"