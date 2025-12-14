Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
17:00
ТоттенхэмНе начат
Сандерленд
17:00
НьюкаслНе начат
Кристал Пэлас
17:00
Манчестер СитиНе начат
Вест Хэм
17:00
Астон ВиллаНе начат
Брентфорд
19:30
ЛидсНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
16:00
ОвьедоНе начат
Сельта
18:15
АтлетикНе начат
Леванте
20:30
ВильярреалНе начат
Алавес
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
14:30
СассуолоНе начат
Удинезе
17:00
НаполиНе начат
Фиорентина
17:00
ВеронаНе начат
Дженоа
20:00
ИнтерНе начат
Болонья
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
17:30
Боруссия ДНе начат
Бавария
19:30
МайнцНе начат
Вердер
21:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
17:00
ГаврНе начат
Страсбург
19:15
ЛорьянНе начат
Осер
19:15
ЛилльНе начат
Ланс
19:15
НиццаНе начат
Марсель
22:45
МонакоНе начат

В руководстве "Балтики" высказались о возможном уходе полузащитника

Спортивный директор "Балтики" Армен Маргарян прокомментировал информацию о возможном уходе Владислава Сауся в другой российский клуб.
Фото: ФК "Балтика"
"Что касается Влада Сауся, то я, как и вы, вчера видел в прессе и ряде телеграм-каналов информацию по поводу интереса к нашему футболисту со стороны других клубов. Могу сказать, что на данный момент в клубе нет ни одного предложения по Саусю", - цитирует Маргаряна "РБ Спорт".

В текущем сезоне Владислав Саусь провел за калининградскую "Балтику" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 1,2 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что интерес к полузащитнику калининградцев проявляет ряд российских клубов. По итогам 18 сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 35 набранными очками.

