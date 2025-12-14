Во Франции не уверены, что Сафонов выйдет на поле в следующем матче "ПСЖ"

"Вины Сафонова в двух пропущенных голах "ПСЖ", на мой взгляд, точно нет. Он сыграл хорошо. Вопрос в том, поставят ли его в стартовый состав на следующий матч. Я в этом не уверен", - цитирует Танзи "СЭ".
Вчера, 13 декабря, "ПСЖ" одержал выездную победу над "Метцем" в матче 16 тура Лиги 1 со счетом 3:2. Российский голкипер Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и пропустил два мяча.
Матвей Сафонов выступает за "ПСЖ" с лета 2024 года, контракт россиянина с клубом рассчитан до июня 2029 года. Всего в текущем сезоне российский голкипер вышел на поле в 3 встречах, пропустил 2 мяча и сохранил ворота "сухими" в двух встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего вратаря в 18 миллионов евро.
Журналист L'Equipe Лоик Танзи оценил игру российского голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.
