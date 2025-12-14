Кирьяков назвал лучшего тренера РПЛ в 2025 году

"Наверное, критерий оценки работы тренера — это результат. "Краснодар" стал чемпионом в этом году, Мусаев однозначно лучший. Андрей Викторович Талалаев после всех неудач, которые у него были, вылетов всевозможных с "Химками" и "Крыльями", оказался на плаву, хотя, другие бы на его месте упали бы ниже или вообще закончили. Талалаев точно в тройке", - цитирует Кирьякова "Матч ТВ".
По итогам сезона-2024/2025 "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России. Калининградская "Балтика" по итогам прошлого сезона стала чемпионом Первой Лиги и напрямую вышла в РПЛ, Андрей Талалаев работает в клубе с сентября 2024 года.
После 18 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками. Калининградцы располагаются на пятой строчке в таблице с 35 баллами в своем активе.
Экс-игрок "Динамо" Сергей Кирьяков назвал лучшего тренера чемпионата России в 2025 году.
Фото: ФК "Краснодар"