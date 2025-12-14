Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
17:00
ТоттенхэмНе начат
Сандерленд
17:00
НьюкаслНе начат
Кристал Пэлас
17:00
Манчестер СитиНе начат
Вест Хэм
17:00
Астон ВиллаНе начат
Брентфорд
19:30
ЛидсНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
16:00
ОвьедоНе начат
Сельта
18:15
АтлетикНе начат
Леванте
20:30
ВильярреалНе начат
Алавес
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
14:30
СассуолоНе начат
Удинезе
17:00
НаполиНе начат
Фиорентина
17:00
ВеронаНе начат
Дженоа
20:00
ИнтерНе начат
Болонья
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
17:30
Боруссия ДНе начат
Бавария
19:30
МайнцНе начат
Вердер
21:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
17:00
ГаврНе начат
Страсбург
19:15
ЛорьянНе начат
Осер
19:15
ЛилльНе начат
Ланс
19:15
НиццаНе начат
Марсель
22:45
МонакоНе начат

Кирьяков назвал лучшего тренера РПЛ в 2025 году

Экс-игрок "Динамо" Сергей Кирьяков назвал лучшего тренера чемпионата России в 2025 году.
Фото: ФК "Краснодар"
"Наверное, критерий оценки работы тренера — это результат. "Краснодар" стал чемпионом в этом году, Мусаев однозначно лучший. Андрей Викторович Талалаев после всех неудач, которые у него были, вылетов всевозможных с "Химками" и "Крыльями", оказался на плаву, хотя, другие бы на его месте упали бы ниже или вообще закончили. Талалаев точно в тройке", - цитирует Кирьякова "Матч ТВ".

По итогам сезона-2024/2025 "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России. Калининградская "Балтика" по итогам прошлого сезона стала чемпионом Первой Лиги и напрямую вышла в РПЛ, Андрей Талалаев работает в клубе с сентября 2024 года.

После 18 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками. Калининградцы располагаются на пятой строчке в таблице с 35 баллами в своем активе.

