Ал. Миранчук: детальная работа по сопернику уже пошла (видео)

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал подготовку национальной команды к матчу против Бельгии в рамках квалификации Евро-2020

Фото: Rusfootball.info

- Детальная работа по сопернику уже пошла. Уделяем много внимания. Сегодня была интенсивная тактическая тренировка. Это очень важный аспект. Мы должны быть готовы к этому.



Теория у нас, как и всегда, длится час. Заостряем внимание на том, как действовать в обороне, как выходить в атаку, через какие зоны. Всё в таком ключе.



Кто главная звезда в команде после вчерашних фотосессий? Стараются всех разбросать, какой-то одной звезды нет. Это наша обязанность, мы должны участвовать во всех этих спонсорских делах.



Мячи, которыми будем играть на Евро? Мяч как все мячи. Какая-то разница есть, они новые, не сильно разбитые. Хорошие мячи. Надеюсь, будут залетать в сетку. Да, чужих ворот, конечно, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info



