Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, кто из вратарей в национальной команде номер два, а кто номер три.
— Кто из вратарей номер два, а кто номер три?
— У меня нет любимцев. Если про Джанаева и Шунина говорить, то они в хорошем состоянии. Мы говорим, что у нас нет основного состава, все для нас равны.
— Под крышей не душновато?
— Мы специально проводим игру в ноябре именно здесь. Никогда не знаешь, какая погода будет. А крыша нам только на пользу. Тут вроде не душно, — передает слова Черчесова Sport24.
Матч Россия — Бельгия состоится 16 ноября. Начало — в 20:00 мск. Обе команды уже гарантировали себе выход в финальную часть чемпионата Европы.
Черчесов - о Джанаеве и Шунине: у меня нет любимцев. Оба в хорошем состоянии
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»