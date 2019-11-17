В матче 10-го тура квалификации Евро-2020 сборная Болгарии дома обыграла сборную Чехии со счетом 1:0.
Чемпионат Европы-2020
10 тур
Голы: Божиков, 56
Болгария: Георгиев, Занев, Терзиев, Божиков, Попов, Малинов, Костадинов, Вандерсон (Неделев, 72), Попов, Марселиньо, Десподов (Краев, 69)
Чехия: Коларж, Кудела, Челюстка, Кадержабек, Борил, Крал (Гушбауэр, 71), Соучек, Янкто, Дарида, Шевчик (Масопуст, 65), Ондрашек (Долежал, 80)
Предупреждения: Костадинов, 50, Кудела, 64
Болгария с минимальным счетом обыграла Чехию
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