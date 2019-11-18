Зобнин: я для себя извлек урок из поражения от Бельгии. Какой? Это личное

Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал поражение национальной команды в матче отбора к Евро-2020 от Бельгии (1:4).— Я вспоминаю, как сборная играла против них: 1:3 в гостях, 3:3 в Сочи. Сейчас чувствуется, что мы и в контроле прибавили, и это не только мое мнение. Конечно, всегда хочется большего и лучшего. Я для себя уроки извлек. Какие? Это личное.