Финны в Петербурге и группа "смерти" с тремя чемпионами! Итоги жеребьёвки Евро

21.00. Желание большинства пользователей Rusfootball.info сбылось - России досталась Финляндия. Однако очень популярно и мнение, что без разницы, кто попался бы нашим - всё закончится как всегда. Календарь, честно говоря, беспокоит: с Бельгией начинаем, финнов после этого побеждать надо будет кровь из носу, а, скорее всего, решающий матч играем на выезде с непобедимыми датчанами.
20.58. Не то что бросается в глаза - просто ослепляет их группа с победителями трёх последних крупных турниров: ЧМ-2014, Евро-2016 и ЧМ-2018!
20.56. Полные итоги жеребьёвки:
20.54. Фиксируем Финляндию в нашей группе. Петербург готовится принимать горячих парней и запасается алкоголем.
20.53. Белорусы или грузины могут встретиться на Евро с Украиной! Но для этого надо пробиться через плей-офф с Косово и Македонией.
20.52. Фух, нас пронесло мимо Уэльса!
20.51. А туда отправляется победитель плей-офф между Болгарией, Венгрией, Исландией и Румынией. Родные стены не помогли хозяевам жеребьёвки.
20.49. ААААААААААААААгооонь!!!! Германия-Франция-Португалия! Вполне возможно, у нас опять будет победитель турнира с третьего места? Или наоборот отсюда выберутся только две команды? Ну а игроки четвёртой команды этого квартета могут планировать отпуск сразу после окончания группового этапа.
20.47.Наши хорошие знакомые шведы тоже снова сыграют с Испанией, а также с Польшей.
20.46. Чехи, как и в отборочном цикле, попробуют противостоять англичанам. Пушка Алекса Крала готова?
20.44. Турнир стартует в Риме матчем Италия-Турция. Австрия попадает к Украине и Нидерландам.
20.42. Перед жеребьёвкой третьей корзины зафиксируем: Италия-Швейцария, Бельгия-Россия, Украина-Нидерланды, Хорватия-Англия, Испания-Польша, Германия-Франция.
20.41. Полякам предстоит пройти испытание Испанией - Роберт Левандовски любит забивать испанцам, но держать такую результативность будет тяжко. А два последних чемпиона мира оказываются в одной группе - Франция против Германии!
20.40. Хорватия опять и снова сыграет с Англией! Хрестоматийная пара!
20.39. Руд Гуллит вытащил сборную России, а Поборски отправил наших на четвёртую строчку в группе.
20.38. Швейцария следует в группу к Италии!
20.36. Со второй корзиной будет интереснее. Тут очутились оба финалиста прошедшего чемпионата мира и наши.
20.34. Бельгия третья в нашей группе, но что-то подсказывает, что стартовая позиция изменится с первого же тура. Аршавин присваивает Италии второй номер. Что всё это значит - узнаем чуть позже.
20.33. Украина получает второй номер, Испания и Англия - первый (и сыграет все три матча в Бильбао), Германия - четвёртая.
20.31. Первой будут жеребиться первую же корзину, но там ничего интересного: все команды уже знают, где окажутся. Вопрос только в порядковом номере, от которого зависит календарь.
20.29. Жеребьёвка настолько запутана и предопределена одновременно, что объяснение её процесса может занять добрую половину времени церемонии...
20.27. Аршавин на месте, Поборски, который будет определять нашего соперника, - тоже. На репетиции чеха не было, и замещающая его женщина вытащила Уэльс...
20.23. Вместе с Рикарду Карвалью трофей на сцену выносит Жоау Мариу! Оправдал переход в "Локомотив"? Жаль Эдер не травмирован и занимается подготовкой к завтрашней игре...
20.20. На церемонии вспоминают Евро-2016, а нам как-то совсем не хочется. Надо бы пойти заварить чайку...
20.16. Если вы понятия не имеете, что за диджей будет писать гимн Евро, то вот самая популярная композиция Мартина Гаррикса, под которую представляют города-хозяева турнира. Миллиард 300 миллионов просмотров на Ютубе набрали не сами себя.
20.13. Немного подробностей о румынской ведущей церемонии.
20.08. Главный футбольный симулятор почему-то делают канадцы, вот и на жеребьёвку Евро пригласили выступать канадский творческий коллектив.
20.03. В Бухаресте стартовала музыкально-цирковая часть церемонии.
20.00. И даже сегодня окончательного состава групп и расписания мы не узнаем: полностью сформируются всего 2 квартета (с Уэльсом и Финляндией), а дальше всё будет зависеть от результатов стыковых матчей Лиги наций.
19.57. И ещё раз то, с чего мы начинали онлайн - в графическом виде: какие команды уже гарантировано стоят в группах.
19.44. За 15 минут до жеребьёвки вспомним составы корзин, которые сегодня имеют куда меньшее значение, чем обычно.
19.33. Среди легенд Евро, которые будут тянуть сегодня шарики, - Андрей Аршавин. Ну это же гений, помните?
19.28. Грядущую жеребьёвку уже сейчас можно называть худшей в истории: то, что многое в группах уже известно, раскритиковали все футболисты, которых об этом спрашивали - от Де Брёйне до Головина. Хорошо, что в дальнейшем УЕФА вернётся в проведению турнира в одной-двух странах, что уберёт предопределённость. Однако топ-турнир с 16 качественными командами нам уже никто не вернёт.
18.57. Так кто лучше - Уэльс, который вынес нас на Евро-2016, или впервые участвующая в крупном турнире Финляндия? Или же это абсолютно не играет роли? Делитесь своим мнением в комментариях и нашем опросе!
С двумя соперниками России всё было понятно давно: Дания тоже хозяйка турнира, а организаторы определили Копенгаген и Санкт-Петербург для матчей группы В. Бельгия вновь угодила к нам потому, что остальные сборные, попавшие в первую корзину, тоже были распределены по группам автоматически как хозяева. С Украиной же нас искусственно разводят. Таким образом, остаётся узнать только команду из четвёртой корзины, но и тут выбор крайне ограничен.
Бельгия
Россия
Дания
Финляндия/Уэльс
В других группах ситуация интереснее, но уже заполненных позиций тоже хватает (они выделены жирным шрифтом).
Италия
Франция/Польша/Швейцария/Хорватия
Португалия/Турция/Австрия/Швеция/Чехия
Финляндия/Уэльс
Украина
Нидерланды
Португалия/Турция/Австрия/Швеция/Чехия
Победитель стыковых матчей пути А или D
Англия
Франция/Польша/Швейцария/Хорватия
Португалия/Турция/Австрия/Швеция/Чехия
Победитель стыковых матчей пути C (там участвует хозяйка группы Шотландия)
Испания
Франция/Польша/Швейцария/Хорватия
Португалия/Турция/Австрия/Швеция/Чехия
Победитель стыковых матчей пути B (там участвует хозяйка группы Ирландия)
Германия
Франция/Польша/Швейцария/Хорватия
Португалия/Турция/Австрия/Швеция/Чехия
Победитель стыковых матчей пути A или D