Лучше Уэльс или Финляндия?

Уэльс Финляндия Всё равно - кончится как всегда





Финны в Петербурге и группа "смерти" с тремя чемпионами! Итоги жеребьёвки Евро

Для России жеребьёвка Евро-2020 несёт в себе только одну интригу, но в других группах ситуация поинтереснее. Rusfootball.info следит за церемонией в Бухаресте.