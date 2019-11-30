Последний матч сборной – отдельный жанр драмы. Нам ждать вылета от Дании?

ЧМ-2002. Бельгия – Россия – 3:2 (Валем, 7, Бесчастных, 52, Сонк, 78, Вильмотс, 82, Сычёв, 88)
Страна не успела прийти в себя от московских беспорядков после поражения от Японии, как сборной предстоял новый, теперь уже точно решающий матч. Команды перед последним туром выстроились аккуратно друг за другом – 4 очка у Японии, 3 у России, 2 у Бельгии, 1 – у Туниса. Поскольку японцы в параллельном матче выиграли у Туниса, нам хватило бы и ничьей с Бельгией. Это сейчас мы можем о ней только мечтать, а тогда программа казалась обязательной к выполнению.
Кто-то ещё бежал из школы/универа/работы домой смотреть трансляцию с комментариями Григория Твалтвадзе и Александра Бубнова, а Валем уже открыл счёт на 7-й минуте. Бесчастных сравнял, но он же потом станет автором судьбоносного промаха, а заключительную часть встречи Россия провалит. Сычёв не смог помочь делу ни голом, ни слезами.
Евро-2012. Греция – Россия – 1:0 (Карагунис, 45+2)
На последнем по-настоящему крутом Евро наши попали в самую лёгкую группу и стартовали с феерической победы над Чехией: Аршавин снова стал звездой, Широков утверждался в ранге лидера сборной, а Дзагоев явно готовился уехать в Европу за много миллионов евро.
Напряжённый и на поле, и за его пределами матч с поляками завершился ничьей, что было воспринято вполне нормально: по крайней мере, это не спровоцировало столкновений в Варшаве. На матчах в соседней Украине, где наша команда не участвовала, трибуны постоянно скандировали «Россия, Россия!» И не только в Донецке.
Решать всё было можно и нужно в матче с греками (ведь снова устраивала и ничья!), но не умеем, не можем. Карагунис в концовке первого тайма забил Малафееву – единственному вратарю, реально вытеснившему Акинфеева из основы.
У команды с Жирковым, Аршавиным, Широковым, Дзагоевым был целый тайм, чтобы отыграться, но в итоге турнир запомнился глаголом kerzhakoved, «нашими проблемами» и бронью самолёта на выходные в Питер. Такой ненависти к футболистам страна не испытывала, наверное, никогда.
ЧМ-2014. Алжир – Россия – 1:1 (Кокорин, 6, Слимани, 60)
Антифутбольная сборная Капелло была как никогда далека от страны и в географическом, и в моральном плане. Итальянский тренер получил суперконтракт на 30 миллионов до конца ЧМ-2018, запер команду на базе и без травмированного Широкова не смог играть в футбол сам (хотя имел прямую альтернативу в лице Дзагоева) и пытался всячески помешать это делать соперникам.
Быстрый гол Кокорина подарил надежду, но на исходе часа игры Слимани, который сейчас помогает Головину тащить «Монако» из зоны вылета, воспользовался ошибкой Акинфеева. Лазерная указка на лице Игоря – пожалуй, главное воспоминание того безликого серого турнира. Спасти его Капелло пытался заменой Кержакова на Канунникова на 81-й минуте.
После такого не хотелось ни буянить, ни психовать, а просто выпить и пойти на кухню разговаривать грустные разговоры, что и сделали Константин Генич и Георгий Черданцев. В команде Капелло интервью лидера сборной в фойе фешенебельного отеля в центре города представить было невозможно, так что тут турнир подытожили комментаторы.
Евро-2016. Россия – Уэльс – 0:3 (Рэмзи, 11, Тэйлор, 20, Бэйл, 67)
Благодаря этой игре Россия Слуцкого вошла в историю чемпионатов Европы как эталон разбалансированности, разброда и шатаний. Пока русские фанаты побеждали на улицах французских городов, на стадионах русские футболисты сливали без вариантов – и словакам, которых Широков 5 лет назад называл «колхозом», и валлийцам.
В других последних матчах сборной интрига жила до конца, но здесь она была уничтожена к 20-й минуте. После часть игроков пойдёт к Слуцкому и сравнит себя с фекалиями, а Павел Мамаев будет ждать их в комментариях и дождётся после яркого вечера в Монте-Карло. За 2 года до домашнего чемпионата мира сборную требовали расформировать, а те, кто понимал, что это невозможно, считали её обречённой на позор.
Для нас лёгкая жеребьёвка, конечно, никогда не являлась гарантией чего бы то ни было, но, наверное, всё-таки хорошо, что на этот раз Уэльс пронесло мимо России.
Евро-2020. Дания – Россия – ?
Вполне возможно, на этот раз Черчесов поставит перед бельгийцами организованный автобус, как с испанцами на ЧМ-2018, и заставит их напрячься. Но Лукаку, Азары и Де Брёйне под руководством Мартинеса вряд ли будут так же топтаться перед нашей штрафной, как испанцы, оставшиеся без тренера перед стартом турнира.
Финнов после этого надо будет побеждать в обязательном порядке. Огромное давление на команду, помноженное на отрицательный фон после матча с бельгийцами: с Саудовской Аравией сборная всё это преодолела, но Финляндия будет, наверное, посильнее.
Даже если удастся обыграть финнов, трёх очков, скорее всего, не хватит – с Данией в Копенгагене нужна будет минимум ничья. Команда, не проигрывающая вообще с 2016 года, скорее всего, будет в таком же положении.
Унаследует ли команда Черчесова «навык» играть решающие матчи от команд-предшественниц? За все эти годы сборная России отучила болельщиков от оптимизма, и за один турнир это не лечится. Обязательно нужен второй подряд!
Последний матч сборной – отдельный жанр драмы. Нам ждать вылета от Дании?
Завершаем групповой этап Евро-2020 на выезде с главным конкурентом. Плюс один к играм, которые не хочется вспоминать, но невозможно забыть?
Фото: Getty Images
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