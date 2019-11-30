Матч с Данией станет последним для России на Евро-2020?

Да Нет





Последний матч сборной – отдельный жанр драмы. Нам ждать вылета от Дании?

Завершаем групповой этап Евро-2020 на выезде с главным конкурентом. Плюс один к играм, которые не хочется вспоминать, но невозможно забыть?

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