Депутат Государственной Думы России Игорь Лебедев поделился мнением о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях сроком на 4 года. Речь идет о крупных мероприятиях, которые включают в себя Олимпийские игры, Паралимпиаду и чемпионаты мира.
"Могло бы быть мягче, но не стало. Нет, это не только политика. Да, надо очень тщательно разбираться и навести порядок, иначе нас будут отстранять снова и снова.
Ко всему сказанному добавлю только одно. У нас почему-то раз за разом какая-то детская вера в чудо — "а вдруг повезет!" В этот раз не повезло, да и в прошлом везло крайне редко. А когда действительно везло — это был результат кропотливой подготовки.
С допинговым вопросом все было ясно уже несколько лет назад — но никаких реальных мер не предпринималось. Хватит надеяться на авось! Надо разобраться раз и навсегда. Если неучастие в Олимпиадах и легкоатлетических соревнованиях народ еще как-то чиновникам простит, то отстранения от футбола и хоккея — никогда!
Или, может быть, мы что-то не понимаем, и это такой элегантный способ политического самоубийства действующей власти?" — написал Лебедев в LiveJournal.
Лебедев: отстранения от футбола народ власти не простит никогда
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