France Football: Россия исключена из ЧМ-2022 в Катаре!

Одно из самых авторитетных спортивных изданий в Европе France Football, которое является учредителем "Золотого мяча", сообщило, что Россия пропустит чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

Dopage : la Russie exclue de la Coupe du monde 2022 ! https://t.co/QsImS9jzOz — France Football (@francefootball) December 9, 2019

Сегодня, 9 декабря, Всемирное антидопинговое агентство приняло решение об отстранении России от крупных международных соревнований на 4 года."Допинг: Россия исключена из чемпионата мира 2022 года! Всемирное антидопинговое агентство решило в понедельник исключить Россию из крупных международных соревнований на четыре года из-за допинга. Россиян не будет на чемпионате мира 2022 года в Катаре", — говорится на сайте France Football.